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Помощник о появлении Кернеса на сессии городского совета: неизвестно, разрешат ли врачи

Помощник о появлении Кернеса на сессии городского совета: неизвестно, разрешат ли врачи

Киев  •  УНН

 • 30119 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В команде Геннадия Кернеса еще не знают, позволят ли врачи присутствовать мэру Харькова на заседании горсовета, которое запланировано на 9 декабря. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.

"Смотрите, это заседание назначила вчера территориальная избирательная комиссия. Начнет вести заседания городского совета председатель ТИК, приводя всех, кого нужно, к присяге. Геннадию Адольфовичу (Кернесу - ред.) об этом заседании сообщили сегодня. Он в курсе, но мы рассчитывали на то, что сессия будет в районе 20 декабря, исходя из того, что мы знали от врачей. Но ТИК решила по-другому. Поэтому, мы пока не знаем, отпустят ли врачи его (Геннадия Кернеса - ред.), позволят ли ему принимать участие в сессии мы не знаем", - сообщил Сидоренко.

Также помощник Кернеса отметил, что в ТИК не советовались с командой мэра Харькова, о дате проведения первой сессии городского совета нового созыва. Советовались ли в комиссии по самым Геннадием Кернесом неизвестно.

Добавим, что заседание нового горсовета Харькова назначили на 9 декабря.

Как сообщалось, в Харькове в среду, 2 декабря, последняя сессия VII созыва Харьковского городского совета прошла без городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию.

В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

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