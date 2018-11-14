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Померла львівська майстриня прози

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Львові померла 60-річна письменниця Ева Гата. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою у “Львівській політехніці” Ірина Ключковська, передає УНН.

“В ніч на середу, 14 листопада, померла львівська письменниця та науковиця Ольга Коссак, відома під псевдонімом Ева Гата”, — йдеться у повідомленні.

Ева Гата (Ольга Коссак) народилась 23 серпня 1958 року у Львові. Навчалась на факультеті прикладної математики Львівського національного університету ім. Івана Франка і згодом працювала там доценткою. Писала філософсько-містичні романи. Останнім часом займалась образотворчим мистецтвом і ткацтвом.

Роман Еви Гати “Стати сонцем” увійшов до списку “Книга року ВВС — 2014”. У 2011 році її книга “Бланік відчиняє двері” увійшла до довгого списку книгою року за версією ВВС.

Як повідомляв УНН, 19 червня у лікарні “Феофанія” після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч.

Нагадаємо, 26 квітня помер відомий український літератор і викладач Києво-Могилянської академії Сергій Іванюк.

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