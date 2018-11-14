Померла львівська майстриня прози
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Львові померла 60-річна письменниця Ева Гата. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою у “Львівській політехніці” Ірина Ключковська, передає УНН.
“В ніч на середу, 14 листопада, померла львівська письменниця та науковиця Ольга Коссак, відома під псевдонімом Ева Гата”, — йдеться у повідомленні.
Ева Гата (Ольга Коссак) народилась 23 серпня 1958 року у Львові. Навчалась на факультеті прикладної математики Львівського національного університету ім. Івана Франка і згодом працювала там доценткою. Писала філософсько-містичні романи. Останнім часом займалась образотворчим мистецтвом і ткацтвом.
Роман Еви Гати “Стати сонцем” увійшов до списку “Книга року ВВС — 2014”. У 2011 році її книга “Бланік відчиняє двері” увійшла до довгого списку книгою року за версією ВВС.
Як повідомляв УНН, 19 червня у лікарні “Феофанія” після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч.
Нагадаємо, 26 квітня помер відомий український літератор і викладач Києво-Могилянської академії Сергій Іванюк.