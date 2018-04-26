Помер відомий український літератор і викладач Сергій Іванюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У ніч на 26 квітня помер викладач, журналіст і дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник. Про це на його сторінці в Facebook повідомили друзі і знайомі, передає УНН.
Сергій Іванюк був одним з тих, хто відроджував Києво-Могилянську академію. Після її відкриття в 1992 році став деканом гуманітарних наук, а з 1994 по 2000 роки був ректором навчального закладу.
До останнього працював на кафедрі літературознавства НаУКМА, був одним з улюблених викладачів серед студентів.
У 2006 році очолив редакцію журналу для підлітків “Однокласник”. Писав твори для дітей під псевдонімом Сергій Оксеник.
У 2004 році вийшла перша книга його пригодницько-фантастичної трилогії “Лісом, небом, водою” ( “Лисий”).
Його новий роман “Вбивство п’яною піонерки” був представлений на презентації 17 квітня цього року.
На момент смерті Сергію Іванюку виповнилося 67 років.
Як повідомлялося, 25 квітня помер відомий український актор Олег Треповський.