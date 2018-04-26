Умер известный украинский литератор и преподаватель Сергей Иванюк

Сергей Иванюк был одним из тех, кто возрождал Киево-Могилянскую академию. После ее открытия в 1992 году стал деканом гуманитарных наук, а с 1994 по 2000 годы был ректором учебного заведения.

До последнего работал на кафедре литературоведения НаУКМА, был одним из любимых преподавателей среди студентов.

В 2006 году возглавил редакцию журнала для подростков “Одноклассник”. Писал произведения для детей под псевдонимом Сергей Оксеник. В 2004 году вышла первая книга его приключенческо-фантастической трилогии “Лесом, небом, водой” ( “Лысый”).

Его новый роман “Убийство пьяной пионерки” был представлен на презентации 17 апреля этого года.

На момент смерти Сергею Иванюку исполнилось 67 лет.

Как сообщалось, 25 апреля умер известный украинский актер Олег Треповский.