Умерла львовская писательница
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове умерла 60-летняя писательница Эва Гата. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой в “Львовской политехнике” Ирина Ключковская, передает УНН.
“В ночь на среду, 14 ноября, умерла львовская писательница и ученый Ольга Коссак, известная под псевдонимом Эва Гата”, — говорится в сообщении.
Эва Гата (Ольга Коссак) родилась 23 августа 1958 года во Львове. Училась на факультете прикладной математики Львовского национального университета им. Ивана Франко и впоследствии работала там доценткой. Писала философско-мистические романы. В последнее время занималась изобразительным искусством и ткачеством.
Роман Эвы Гаты “Стать солнцем” вошел в список “Книга года — 2014”. В 2011 году ее книга “Бланик открывает двери” вошла в длинный список книги года по версии ВВС.
Как сообщал УНН, 19 июня в больнице “Феофания” после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч.
Напомним, 26 апреля скончался известный украинский литератор и преподаватель Киево-Могилянской академии Сергей Иванюк.