Умерла львовская писательница

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105618 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111534 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127991 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170510 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умерла львовская писательница

Умерла львовская писательница

Киев  •  УНН

 • 12486 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове умерла 60-летняя писательница Эва Гата. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой в “Львовской политехнике” Ирина Ключковская, передает УНН.

“В ночь на среду, 14 ноября, умерла львовская писательница и ученый Ольга Коссак, известная под псевдонимом Эва Гата”, — говорится в сообщении.

Эва Гата (Ольга Коссак) родилась 23 августа 1958 года во Львове. Училась на факультете прикладной математики Львовского национального университета им. Ивана Франко и впоследствии работала там доценткой. Писала философско-мистические романы. В последнее время занималась изобразительным искусством и ткачеством.

Роман Эвы Гаты “Стать солнцем” вошел в список “Книга года — 2014”. В 2011 году ее книга “Бланик открывает двери” вошла в длинный список книги года по версии ВВС.

Как сообщал УНН, 19 июня в больнице “Феофания” после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч.

Напомним, 26 апреля скончался известный украинский литератор и преподаватель Киево-Могилянской академии Сергей Иванюк.

Украинские Национальные Новости

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