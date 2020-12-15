Помер легендарний ексфутболіст "Динамо" Петро Слободян

"Футбольний клуб "Динамо" Київ з глибоким сумом повідомляє, що на 68-му році життя помер відомий у минулому гравець київського "Динамо" Петро Петрович Слободян", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за "Динамо" Петро Слободян виступав з 1975 по 1979 роки і взяв участь в історичних перемогах клубу під керівництвом Валерія Лобановського. Серед них — легендарна перемога над мюнхенською "Баварією" у Суперкубку УЄФА 1975 року. Також Слободян ставав чемпіоном СРСР у 1975 та 1977 роках.

"Майстер спорту міжнародного класу. У Києві футболіст провів п'ять сезонів і близько сотні матчів. Могло бути довше і більше, але на заваді стали травми, які переслідували Слободяна чи не всю кар'єру. Через це виступи у великому футболі він закінчив у розквіті сил – у 27 років. Провів два матчі за збірну СРСР", - зазначили у "Динамо".

Додамо, що після завершення кар'єри футболіста Петро Слободян почав працювати викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Т.Г. Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри. Паралельно виступав за команду ветеранів київського "Динамо", яку деякий час навіть очолював. Посаду в університеті залишив у 1998 році, а у 2001 році очолив київську "Оболонь", яку відразу ж вивів до вищої ліги. На тренерському містку "пивоварів" Слободян трудився двічі: перший раз тренував команду з 2001 по 2004, другий – з 2006 по 2008 роки. Після завершення роботи в "Оболоні" вирішив більше уваги приділяти сім'ї і повернутися до викладацької діяльності. У 2020 році Петру Петровичу указом Президента України було присвоєно Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

Нагадаємо, 10 грудня у віці 64 років помер колишній футболіст збірної Італії з футболу Паоло Россі.

Також 25 листопада на 61-му році життя помер легенда світового футболу - Дієго Армандо Марадона.

Прибулі лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. За даними аргентинських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стало порушення роботи серцево-судинної системи.