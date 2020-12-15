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Умер легендарный экс-футболист "Динамо" Петр Слободян

Киев • УНН

 • 29438 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня, 15 декабря, ушел из жизни бывший игрок киевского "Динамо", обладатель Суперкубка УЕФА Петр Слободян. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба, информирует УНН.

Умер легендарный экс-футболист "Динамо" Петр Слободян

"Футбольный клуб "Динамо" Киев с глубоким прискорбием сообщает, что на 68-м году жизни скончался известный в прошлом игрок киевского "Динамо" Петр Петрович Слободян", - говорится в сообщении.

Отметим, что за "Динамо" Петр Слободян выступал с 1975 по 1979 годы и принял участие в исторических победах клуба под руководством Валерия Лобановского. Среди них - легендарная победа над мюнхенской "Баварией" в Суперкубке УЕФА 1975 года. Также Слободян становился чемпионом СССР в 1975 и 1977 годах.

"Мастер спорта международного класса. В Киеве футболист провел пять сезонов и около сотню матчей. Могло быть дольше и больше, но помешали травмы, которые преследовали Слободяна едва ли не всю карьеру. Поэтому выступления в большом футболе он закончил в расцвете сил - в 27 лет. Провел два матча за сборную СССР", - отметили в "Динамо".

Добавим, что после завершения карьеры футболиста Петр Слободян начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Т.Г. Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского "Динамо", которую некоторое время даже возглавлял. Должность в университете оставил в 1998 году, а в 2001 году возглавил киевскую "Оболонь", которую сразу же вывел в высшую лигу. На тренерском мостике "пивоваров" Слободян трудился дважды: первый раз тренировал команду с 2001 по 2004 годы, второй - с 2006 по 2008 годы. После завершения работы в "Оболони" решил больше внимания уделять семье и вернуться к преподавательской деятельности. В 2020 году Петру Петровичу указом Президента Украины было присвоено Орден "За заслуги" II степени.

Напомним, 10 декабря в возрасте 64 лет скончался бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси.

Также 25 ноября на 61-м году жизни скончался легенда мирового футбола - Диего Армандо Марадона.

Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

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