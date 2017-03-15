Польський уряд пропонує надати допомогу своїм землякам у Донбасі

КИЇВ. 15 березня. УНН. У вівторок, під час засідання сенатської Комісії справ еміграції та зв’язків з поляками закордоном, сенатори вислухали інформацію МЗС про ситуацію осіб польського походження з Донбасу та інформацію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (МВСіА) на тему осіб польського походження з Донбасу, які оселилися у Польщі, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.