Польський уряд пропонує надати допомогу своїм землякам у Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У вівторок, під час засідання сенатської Комісії справ еміграції та зв’язків з поляками закордоном, сенатори вислухали інформацію МЗС про ситуацію осіб польського походження з Донбасу та інформацію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (МВСіА) на тему осіб польського походження з Донбасу, які оселилися у Польщі, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
“МЗС готове докласти зусиль і зробити додаткові кроки, щоб надати допомогу полякам і особам польського походження, які проживають у Донбасі,” — заявила заступниця директора Департаменту консульського та Полонії МЗС Беата Бживчи.
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Беата Бживчи поінформувала, що у 2016 році до прем’єра Беати Шидло надійшли два листи від представників польських організацій з Луганська та Донецька провести третю евакуацію до Польщі осіб польського походження.
“У рамках консультацій проведених у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації визнано, що спеціальний режим евакуації тепер не може бути застосований,” — заявила заступник директора Департаменту консульського та Полонії МЗС Беата Бживчи.
“МЗС та консули, що працюють в Україні надають гуманітарну допомогу, яка адресована полякам, котрі опинилися у скрутній економічній ситуації,” — повідомила чиновниця.
“МЗС готове докласти зусиль і зробити додаткові кроки, щоб надати допомогу полякам і особам польського походження, які проживають у Донбасі,” — сказала заступниця директора Департаменту консульського та Полонії МЗС Беата Бживчи. Водночас вона додала, що МЗС не може брати відповідальності за побутові справи.
Як повідомляв УНН, більше 50 жителів Маріуполя отримали статус біженця в Польщі.