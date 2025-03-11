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Польща роздасть кожній родині спеціальний довідник з виживання: які поради міститиме

Київ • УНН

 • 21834 перегляди

Польська влада розробляє кризовий довідник з порадами щодо виживання в надзвичайних ситуаціях. Документ безкоштовно отримає кожна польська сім'я до кінця 2025 року, він буде доступний також українською мовою.

Польща роздасть кожній родині спеціальний довідник з виживання: які поради міститиме

До кінця 2025 року польська влада пообіцяла забезпечити кожне домогосподарство країни спеціальним довідником. В ньому будуть практичні поради, як долати кризу. Про це інформує RMF24, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що довідник розробляється Міністерством внутрішніх справ Польщі спільно з Міністерством оборони та урядовим центром безпеки. Його друкована версія буде безкоштовно доставлена в кожну польську сім’ю у другому півріччі 2025 року в межах Програми захисту населення та цивільної оборони.

В документі будуть міститися практичні рекомендації щодо виживання впродовж перших 72 годин після надзвичайної ситуації, а також інформація щодо дій у разі тривалого відключення електроенергії, відсутності доступу до води чи зв’язку, а також рекомендації на випадок негайної евакуації.

Три дні всі громадяни, кожне домогосподарство, повинні прожити на власних силах

- повідомив Роберт Клоновський, заступник директора Департаменту цивільного захисту та кризового менеджменту Міністерства внутрішніх справ.

За даними RMF24, Під час розробки довідника польські фахівці вивчили подібні матеріали з 23 країн, зокрема зі Швеції та Норвегії.

У довілнику, серед іншого, згадується: про стани стихійних лих. У нього також буде включена інформація про те, як запобігти пожежі у вашому будинку, як надати першу допомогу собі та членам вашої родини, а також як доглядати домашніх тварин у надзвичайній ситуації.

У нього також буде включена інформація про те, як запобігти пожежі у вашому будинку, як надати першу допомогу собі та членам вашої родини, а також як доглядати домашніх тварин у надзвичайній ситуації

- йдеться у дописі.

За словами Роберта Клоновського, також буде надано інформацію про принципи подачі сигналів тривоги та оповіщення, оскільки автори довідника хотіли б, щоб усі громадяни знали, що таке сигнали тривоги. 

Документ буде доступний не лише польською, а й мовами національних меншин, зокрема українською. 

У МВС Польщі наголошують, що він стане в пригоді не тільки під час війни, а й у разі стихійних лих та інших кризових ситуацій.

Нагадаємо

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах. У Греції відкрили чотири книжкові полички в лютому 2025 року. Також відкриття у рамках проєкту започаткованого першою леді України Оленою Зеленською, відбулося у Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Книги, що лікують: бібліотека на Київщині допомагає дітям долати тривожність03.03.25, 20:19 • 29625 переглядiв

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