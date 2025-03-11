Польша раздаст каждой семье специальный справочник по выживанию: какие советы он будет содержать
Киев • УНН
Польские власти разрабатывают кризисный справочник с советами по выживанию в чрезвычайных ситуациях. Документ бесплатно получит каждая польская семья до конца 2025 года, он будет доступен также на украинском языке.
До конца 2025 года польские власти пообещали обеспечить каждое домохозяйство страны специальным справочником. В нем будут практические советы, как преодолевать кризис. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
Детали
Указывается, что справочник разрабатывается Министерством внутренних дел Польши совместно с Министерством обороны и правительственным центром безопасности. Его печатная версия будет бесплатно доставлена в каждую польскую семью во втором полугодии 2025 года в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны.
В документе будут содержаться практические рекомендации по выживанию в течение первых 72 часов после чрезвычайной ситуации, а также информация о действиях в случае длительного отключения электроэнергии, отсутствия доступа к воде или связи, а также рекомендации на случай немедленной эвакуации.
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По данным RMF24, во время разработки справочника польские специалисты изучили подобные материалы из 23 стран, в том числе из Швеции и Норвегии.
В справочнике, среди прочего, упоминается: о состояниях стихийных бедствий. В него также будет включена информация о том, как предотвратить пожар в вашем доме, как оказать первую помощь себе и членам вашей семьи, а также как ухаживать за домашними животными в чрезвычайной ситуации.
В него также будет включена информация о том, как предотвратить пожар в вашем доме, как оказать первую помощь себе и членам вашей семьи, а также как ухаживать за домашними животными в чрезвычайной ситуации
По словам Роберта Клоновского, также будет предоставлена информация о принципах подачи сигналов тревоги и оповещения, поскольку авторы справочника хотели бы, чтобы все граждане знали, что такое сигналы тревоги.
Документ будет доступен не только на польском, но и на языках национальных меньшинств, в том числе на украинском.
В МВД Польши подчеркивают, что он пригодится не только во время войны, но и в случае стихийных бедствий и других кризисных ситуаций.
Напоминаем
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