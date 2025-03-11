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Польша раздаст каждой семье специальный справочник по выживанию: какие советы он будет содержать

Киев • УНН

 • 21833 просмотра

Польские власти разрабатывают кризисный справочник с советами по выживанию в чрезвычайных ситуациях. Документ бесплатно получит каждая польская семья до конца 2025 года, он будет доступен также на украинском языке.

Польша раздаст каждой семье специальный справочник по выживанию: какие советы он будет содержать

До конца 2025 года польские власти пообещали обеспечить каждое домохозяйство страны специальным справочником. В нем будут практические советы, как преодолевать кризис. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

Указывается, что справочник разрабатывается Министерством внутренних дел Польши совместно с Министерством обороны и правительственным центром безопасности. Его печатная версия будет бесплатно доставлена в каждую польскую семью во втором полугодии 2025 года в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны.

В документе будут содержаться практические рекомендации по выживанию в течение первых 72 часов после чрезвычайной ситуации, а также информация о действиях в случае длительного отключения электроэнергии, отсутствия доступа к воде или связи, а также рекомендации на случай немедленной эвакуации.

Три дня все граждане, каждое домохозяйство, должны прожить на собственные силы

- сообщил Роберт Клоновский, заместитель директора Департамента гражданской защиты и кризисного менеджмента Министерства внутренних дел.

По данным RMF24, во время разработки справочника польские специалисты изучили подобные материалы из 23 стран, в том числе из Швеции и Норвегии.

В справочнике, среди прочего, упоминается: о состояниях стихийных бедствий. В него также будет включена информация о том, как предотвратить пожар в вашем доме, как оказать первую помощь себе и членам вашей семьи, а также как ухаживать за домашними животными в чрезвычайной ситуации.

В него также будет включена информация о том, как предотвратить пожар в вашем доме, как оказать первую помощь себе и членам вашей семьи, а также как ухаживать за домашними животными в чрезвычайной ситуации

- говорится в посте.

По словам Роберта Клоновского, также будет предоставлена информация о принципах подачи сигналов тревоги и оповещения, поскольку авторы справочника хотели бы, чтобы все граждане знали, что такое сигналы тревоги. 

Документ будет доступен не только на польском, но и на языках национальных меньшинств, в том числе на украинском. 

В МВД Польши подчеркивают, что он пригодится не только во время войны, но и в случае стихийных бедствий и других кризисных ситуаций.

Напоминаем

"Украинская книжная полочка" в течение февраля открылась в 6 странах. В Греции открыли четыре книжные полочки в феврале 2025 года. Также открытие в рамках проекта, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской, состоялось в Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.

Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность03.03.25, 20:19 • 29624 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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