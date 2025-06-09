Польща піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

У ніч проти понеділка, 9 червня, Польща підіймала у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Про інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

У зв’язку з інтенсивним повітряним нападом Російської Федерації на територію України, вранці розпочалася активність польських і союзних повітряних суден у польському повітряному просторі - йдеться у дописі.

Сили оборони Польщі повідомили, що залучили всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні. Зокрема, приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і вживаються з метою забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща", - зазначили польські військові.

Нагадаємо

Вночі 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область, є щонайменше один постраждалий. Міська влада повідомила, що нічний обстріл став одним з найжорсткіших.

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