Польща піднімала винищувачі через російську атаку по Україні
Київ • УНН
Вночі 9 червня Польща підіймала в небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні. Сили оборони Польщі залучили всі доступні ресурси для забезпечення безпеки.
У ніч проти понеділка, 9 червня, Польща підіймала у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Про інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.
У зв’язку з інтенсивним повітряним нападом Російської Федерації на територію України, вранці розпочалася активність польських і союзних повітряних суден у польському повітряному просторі
Сили оборони Польщі повідомили, що залучили всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні. Зокрема, приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
"Ці дії мають превентивний характер і вживаються з метою забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Республіки Польща", - зазначили польські військові.
Нагадаємо
Вночі 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область, є щонайменше один постраждалий. Міська влада повідомила, що нічний обстріл став одним з найжорсткіших.
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