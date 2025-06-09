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Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки рф по Украине 9 июня

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Ночью 9 июня Польша поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине. Силы обороны Польши привлекли все доступные ресурсы для обеспечения безопасности.

Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки рф по Украине 9 июня

В ночь на понедельник, 9 июня, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине. Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

В связи с интенсивным воздушным нападением Российской Федерации на территорию Украины, утром началась активность польских и союзных воздушных судов в польском воздушном пространстве

- говорится в заметке.

Силы обороны Польши сообщили, что привлекли все доступные ресурсы и средства, имеющиеся в их распоряжении. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и принимаются с целью обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша", - отметили польские военные.

Напомним

Ночью 9 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Ровенскую область, есть по меньшей мере один пострадавший. Городские власти сообщили, что ночной обстрел стал одним из самых жестких.

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters08.06.25, 07:17 • 19192 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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