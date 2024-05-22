Польща купує у США радіолокаційну систему ППО за майже мільярд доларів

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Київ • УНН

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Польща підписала контракт на суму 960 мільйонів доларів на поставку чотирьох розвідувальних аеростатів з підвісними радарами для посилення своєї системи протиповітряної оборони і розвідки вздовж східних і північно-східних кордонів.

Польща підписала контракт вартістю 960 мільйонів доларів на поставку чотирьох розвідувальних аеростатів, або повітряних куль з підвісними радарами. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який підписав документ заявив, що "цей контракт визначає нашу безпеку".

Зазначається, що купівля буде профінансована коштом кредиту від уряду США в рамках процедури "Іноземного військового фінансування" (Foreign Military Financing).

Очікується, що система, придбана в рамках програми "Барбара", буде введена в експлуатацію у 2027 році. Чотири прив'язні аеростати з підвішеними радарами доповнять наявну систему протиповітряної оборони і розвідки.

Аеростати, здатні виявляти об'єкти – в тому числі літаки, дрони, надводні судна і ракети – на відстані понад 300 км, будуть розміщені вздовж східного і північно-східного кордонів Польщі.

Як пояснив глава міноборони Польщі, з огляду на досвід України, розвідка, та радіолокація, є ключем до найкращої підготовки, фактично ключем до перемоги".

Доповнення 

Косіняк-Камиш зауважив, що Польща стане другим користувачем цих аеростатів, подібно до системи бойового управління IBCS, з якою буде інтегрована система протиповітряної оборони.

Посол США Марк Бжезінський, який отримав підписану угоду від глави оборонного відомства, сказав, що американсько-польська військова співпраця ніколи не була такою інтенсивною

"Барбара" посилює зростаючий потенціал протиповітряної оборони, що є критично важливим для Польщі. Вона зміцнює НАТО. Вона робить Польщу безпечнішою. Ми не ділимось цією передовою системою з усіма охочими. Це знак довіри

- заявив американський дипломат. 

Нагадаємо

Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення 400-кілометрового сухопутного кордону з росією та білоруссю в рамках плану "Східний щит", що передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та лісонасаджень, щоб зробити кордон безпечним і непрохідним.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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