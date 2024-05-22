Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов

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Польша подписала контракт на сумму 960 миллионов долларов на поставку четырех разведывательных аэростатов с подвесными радарами для усиления своей системы противовоздушной обороны и разведки вдоль восточных и северо-восточных границ.
Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей
Лубинец выразил надежду, что на этой неделе в Украине появятся новые позитивные новости о возвращении украинских детей из России.
Число пострадавших из-за удара рф по Харькову возросло до девяти
В результате российских ударов по Харькову пострадали девять человек, в том числе водитель троллейбуса в тяжелом состоянии. А в жилом доме произошел пожар.
В Киеве и четырех регионах графики отключений света будут действовать с 19: 00 - ДТЭК
Энергетики скорректировали график отключений электроэнергии в Киеве и четырех других регионах Украины, предварительно графики будут действовать с 19:00 до полуночи.
В поездах повышают стоимость постельного белья: в купе и плацкарте - на 60%, в СВ-вдвое
"Укрзализныця" впервые за 5 лет повышает стоимость постельного белья в пассажирских поездах.
В Смеле Черкасской области загорелось кафе
В Смеле Черкасской области загорелось кафе на площади 50 квадратных метров, но спасатели потушили его без каких-либо жертв, причина пожара еще устанавливается.
Рада планирует запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны, но есть нюанс
Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий парковочным инспекторам эвакуировать автомобили во время военных действий, одновременно предоставив такие полномочия Национальной полиции и увеличив штрафы за неправильную парковку.
Вражеский удар по Харькову: по меньшей мере четверо раненых, в многоквартирном доме произошел пожар
В Харькове после российского удара по меньшей мере четыре человека получили ранения, в том числе тяжело ранен водитель троллейбуса, а в жилом доме вспыхнул пожар.
Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"
Верховная Рада Украины приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, включая лишение свободы на срок до 12 лет за интернет-мошенничество, совершенное в военное время.
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш
Первые специалисты по техническому обслуживанию F16, прошедшие обучение за рубежом, начали возвращаться в Украину, чтобы поделиться своим опытом, а первый тренажер F-16, предоставленный Чешской Республикой, уже прибыл в Украину.