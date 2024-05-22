Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов

Польша подписала контракт стоимостью 960 миллионов долларов на поставку четырех разведывательных аэростатов или воздушных шаров с подвесными радарами. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.



Детали

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, подписавший документ заявил, что"этот контракт определяет нашу безопасность".

Отмечается, что покупка будет профинансирована за счет кредита от правительства США в рамках процедуры "иностранного военного финансирования" (Foreign Military Financing).

Ожидается, что система, приобретенная в рамках программы "Барбара", будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Четыре привязных аэростата с подвешенными радарами дополнят имеющуюся систему противовоздушной обороны и разведки.

Аэростаты, способные обнаруживать объекты – в том числе самолеты, дроны, надводные суда и ракеты -на расстоянии более 300 км, будут размещены вдоль восточной и северо-восточной границ Польши.

Как пояснил глава Минобороны Польши, учитывая опыт Украины, разведка, и радиолокация, является ключом к лучшей подготовке, фактически ключом к победе".

Дополнение

Косиняк-Камыш заметил, что Польша станет вторым пользователем этих воздушных шаров, аналогично системе боевого управления IBCS, с которой будет интегрирована система противовоздушной обороны.

Посол США Марк Бжезинский, получивший подписанное соглашение от главы оборонного ведомства, сказал, что американо-польское военное сотрудничество никогда не было таким интенсивным

"Барбара" усиливает растущий потенциал противовоздушной обороны, что является критически важным для Польши. Она укрепляет НАТО. Она делает Польшу более безопасной. Мы не делимся этой передовой системой со всеми желающими. Это знак доверия - заявил американский дипломат.

Напомним

Польша планирует инвестировать 2,55 миллиарда долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.