Польща вводить національний карантин до 17 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Польща вводить національний карантин з 28 грудня до 17 січня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Польща запровадить національний карантин з 28 грудня до 17 січня, протягом якого всі готелі, гірськолижні схили і торгові центри будуть закриті", - заявив він.
Крім цього, він закликав усіх нести відповідальність за себе і своїх близьких.
Так, за даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Польщі зафіксовано вже 1 171 854 випадків захворювання на COVID-19, з них 24 345 летальних випадків.
Нагадаємо, в Україні 9 грудня уряд підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 з 8 по 24 січня 2021 року.
Так, на засіданні уряду в середу Шмигаль заявив, що обмеження передбачають, зокрема, заборону роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на винос, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ тощо.