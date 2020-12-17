Польша вводит национальный карантин по 17 января
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельски, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Польша введет национальный карантин с 28 декабря по 17 января, в течение которого все отели, горнолыжные склоны и торговые центры будут закрыты”, — заявил он.
Кроме этого, он призвал всех нести ответственность за себя и своих близких.
Так, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), в Польше зафиксировано уже 1 171 854 случаев заболевания на COVID-19, з них 24 345 летальных случаев.
Напомним, в Украине 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 с 8 по 24 января 2021 года.
Так, на заседании правительства в среду Шмыгаль заявил, что ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ тому подобное.