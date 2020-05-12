Польща отримала нову стратегію нацбезпеки: РФ серед головних загроз

“Президент Анджей Дуда підписав стратегію національної безпеки. Документ був затверджений Радою міністрів 30 квітня. У документі описані основні загрози безпеці Польщі та напрямки, з яких загроза може надходити. У цьому контексті згадується Російська Федерація”, — пишуть у виданні.

Також стратегія, яка була створена під керівництвом Бюро національної безпеки та при залученні Міністерства національної оборони, враховує останню загрозу, якою виявився вірус із Китаю. Тому стратегія включає необхідність розвитку потенціалу системи охорони здоров’я та структур державного управління для боротьби з епідемічними загрозами.

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Повідомляється, що документ вміщає тези щодо діяльності, спрямованої на будівництво діагностичних закладів, відповідних резервів із захисними матеріалами, розвиток вітчизняного виробництва такої продукції.

Зазначається, що на основі стратегії нацбезпеки будуть створені детальні вказівки щодо напрямів розвитку безпеки. Ці документи вже будуть засекречені.

Вказано, що до цього стратегія безпеки країни була створена у 2014 році. Проте цей документ не враховував загрози з боку Російської Федерації та її імперської політики, а також подій у Криму, внаслідок яких Україна тимчасово втратила цю частину своєї території, пише видання.

Раніше УНН писав, що уряд Польщі може заарештувати активи “Газпрому” в проекті “Північний потік-2” як компенсацію, яку Стокгольмський арбітраж присудив польській компанії PGNiG.