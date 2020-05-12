Польша получила новую стратегию нацбезопасности: РФ среди главных угроз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда во вторник утвердил новую стратегию национальной безопасности страны, в которой главной угрозой названо агрессивную политику России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
"Президент Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности. Документ был утвержден Советом министров 30 апреля. В документе описаны основные угрозы безопасности Польши и направления, с которых угроза может поступать. В этом контексте упоминается Российская Федерация", - пишут в издании.
Также стратегия, которая была создана под руководством Бюро национальной безопасности и при привлечении Министерства национальной обороны, учитывает последнюю угрозу, которой оказался вирус из Китая. Поэтому стратегия включает необходимость развития потенциала системы здравоохранения и структур государственного управления для борьбы с эпидемическими угрозами.
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Сообщается, что документ вмещает тезисы о деятельности, направленной на строительство диагностических учреждений, соответствующих резервов с защитными материалами, развитие отечественного производства такой продукции.
Отмечается, что на основе стратегии нацбезопасности будут созданы подробные указания относительно направлений развития безопасности. Эти документы уже будут засекречены.
Указано, что до этого стратегия безопасности страны была создана в 2014 году. Однако этот документ не учитывал угрозы со стороны Российской Федерации и ее имперской политики, а также событий в Крыму, в результате которых Украина временно потеряла эту часть своей территории, пишет издание.
Ранее УНН писал, что правительство Польши может арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG.