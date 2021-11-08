Польща очікує активізації атак на кордоні найближчим часом, Дуда може скликати Радбез республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Польща очікує активізації атак нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю в найближчі години. Про це за підсумками зустрічі з президентом Анжеєм Дудою та головами силових відомств заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, якого цитує пресслужба канцелярії президента, пише УНН.
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“Ми очікуємо активізації атак на кордоні в найближчі години. Президент розглядає можливість скликання Ради національної безпеки”, — повідомив Солох.
Деталі
За його словами, під час зустрічі, яка відбулася раніше, обговорювалися кроки, які необхідно зробити у зв’язку з ситуацією на кордоні. “Президент налагодить подальші контакти з союзниками з ЄС і НАТО”, — зазначив глава Бюро нацбезпеки. Таже з його слів у зв’язку з ситуацією Дуда вирішив перенести свій візит до Словаччини.
Контекст
Раніше сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.
Зазначимо, що велика група нелегальних мігрантів одного разу сьогодні вже спробувала прорватися на територію країни.
Додамо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.
На початку липня в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
За даними журналістського розслідування, влада Білорусі допомагала мігрантам з Іраку потрапити до Литви та інших країн Євросоюзу через білоруську держкомпанію.