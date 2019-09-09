Польща не визнає "вибори" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Польща вважає незаконними так звані “місцеві вибори”, які проводяться в Автономній Республіці Крим та Севастополі, і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі на своєму сайті, а також на сторінці Twitter, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ Польщі незмінно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Анексія Криму, території України, Російською Федерацією в березні 2014 року, була грубим порушенням міжнародного права, що було підкреслено в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року. У цьому контексті Польща вважає незаконними дії російської влади в окупованому Криму і вважає результати будь-яких „виборів“ недійсними”, — йдеться в повідомленні.
У той же час, вони звертають увагу на системні порушення прав людини на півострові, “обмеженні свобод зібрань і переконань, незаконних затриманнях, які особливо торкаються кримських татар” і закликають до міжнародної солідарності в опозиції проти подібних дій Російської Федерації на анексованому півострові.
Нагадаємо, у Росії проходив єдиний день голосування. У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через “вибори” в окупованому Криму.
Зазначимо, що ряд країн, таких як Литва, Латвія, Туреччина та Грузія, підтримали Україну і не визнають “місцеві вибори” в окупованому Росією Криму та Севастополі.