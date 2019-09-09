Польша не признает "выборы" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Польша считает незаконными так называемые “местные выборы”, которые проводятся в Автономной Республике Крым и Севастополе, и подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши на своем сайте, а также на странице Twitter, передает УНН.
“Министерство иностранных дел Польши неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Аннексия Крыма, территории Украины, Российской Федерацией в марте 2014 года, была грубым нарушением международного права, что было подчеркнуто в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. В этом контексте Польша считает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых „выборов“ недействительными”, — говорится в сообщении.
В то же время, они обращают внимание на системные нарушения прав человека на полуострове, “ограничении свобод собраний и убеждений, незаконных задержаниях, которые особенно касаются крымских татар” и призывают к международной солидарности в оппозиции против подобных действий Российской Федерации на аннексированом полуострове.
Напомним, в России проходил единый день голосования. В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию через “выборы” в оккупированном Крыму.
Отметим, что ряд стран, таких как Литва, Латвия, Турция и Грузия, поддержали Украины и не признают “местные выборы” в оккупированном Россией Крыму и Севастополе.