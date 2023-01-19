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Польща може передати танки Україні, не чекаючи згоди Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький кажучи про плани передати Україні танки Leopard заявив, що згода Німеччини є вторинною. Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News, пише УНН.

Польща може передати танки Україні, не чекаючи згоди Німеччини

Цитата

«Згода (Німеччини – ред.) вторинна. Або ми отримаємо цю згоду, або самі вчинимо правильно. Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якомога швидше запропонували свої сучасні танки та важку техніку. Від цього може залежати здатність захищати свободу в Україні, а значить, і безпека всієї Європи», - сказав Моравецький.

Моравецький заявив, що, ймовірно, в лютому, за різними експертними думками та аналізами, путін готується до чергового наступу.

«А до того часу українці повинні переозброюватися і поповнювати свої ресурси там, де з ладу виведені танки або БМП. Ось чому для нас так важливе спільне комплектування сучасних танкових бригад у рамках діяльності західноєвропейських країн», - зазначив Моравецький.

Він підкреслив, що Польща запропонувала Україні 14 танків.

«Водночас ми повинні забезпечити, щоб інші також задовольняли ці потреби. Серед цих інших найменш активними досі були німці. Ми будемо продовжувати прагнути, ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб канцелярія канцлера і Німеччина якомога швидше відреагували на нашу пропозицію», — заявив прем'єр-міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію про надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії, доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.

Польща працює над тим, щоб переконати західних союзників надіслати щонайменше 100 бойових танків для підтримки оборонних зусиль України проти російського вторгнення.

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