Польша может передать танки Украине, не дожидаясь согласия Германии

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«Согласие (Германии – ред.) вторично. Либо мы получим это согласие, либо сами поступим правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику. От этого может зависеть способность защищать свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы», - сказал Моравецкий.

Моравецкий заявил, что вероятно в феврале, по разным экспертным мнениям и анализам, путин готовится к очередному наступлению.

«А до тех пор украинцы должны перевооружаться и пополнять свои ресурсы там, где из строя выведены танки или БМП. Вот почему для нас так важно совместное комплектование современных танковых бригад в рамках деятельности западноевропейских стран», - отметил Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша предложила Украине 14 танков.

«В то же время мы должны обеспечить, чтобы другие также удовлетворяли эти потребности. Среди этих других наименее активными до сих пор были немцы. Мы будем продолжать стремиться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцелярия канцлера и Германия как можно скорее отреагировали на наше предложение, — заявил премьер-министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию о предоставлении танков Украине, после того, как такое решение примут другие, заявил, что это не очень правильная стратегия. Он считает, что не может быть сегментированной помощи или избирательности в укреплении украинской армии.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщала, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams.

Польша работает над тем, чтобы убедить западных союзников прислать не менее 100 боевых танков для поддержки оборонительных усилий Украины против российского вторжения.