Польща готова евакуювати своїх громадян з Ізраїлю, а Болгарія вже вивезла майже сотню співвітчизників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Польща провела необхідну підготовку для того, щоб у будь-який момент евакуювати з Ізраїлю своїх громадян, повідомляє УНН з посиланням на заяви польських політиків.
Заступник глави МЗС Павло Яблонський в інтерв'ю RMF FM заявив, що перший літак для евакуації прибуває до Ізраїлю рано ввечері за місцевим вечором. Поляків заберуть з аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві.
Глава Міноборони Маріуш Блащак уточнив, що "підготовка дуже просунута - є відповідні згоди і ми можемо очікувати, що два літаки з-1300 Hercules в будь-який момент злетять, щоб забрати наших громадян в Ізраїль".
Влада Польщі повідомила, що за їхньою інформацією близько 200 польських туристів потребують евакуації з Ізраїлю, серед них є діти.
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Додамо
Влада Болгарії на урядовому літаку вже евакуювала з Ізраїлю на батьківщину близько своїх 90 громадян.
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