Польща готова евакуювати своїх громадян з Ізраїлю, а Болгарія вже вивезла майже сотню співвітчизників

Заступник глави МЗС Павло Яблонський в інтерв'ю RMF FM заявив, що перший літак для евакуації прибуває до Ізраїлю рано ввечері за місцевим вечором. Поляків заберуть з аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві.

Глава Міноборони Маріуш Блащак уточнив, що "підготовка дуже просунута - є відповідні згоди і ми можемо очікувати, що два літаки з-1300 Hercules в будь-який момент злетять, щоб забрати наших громадян в Ізраїль".

Влада Польщі повідомила, що за їхньою інформацією близько 200 польських туристів потребують евакуації з Ізраїлю, серед них є діти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан

Додамо

Влада Болгарії на урядовому літаку вже евакуювала з Ізраїлю на батьківщину близько своїх 90 громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС підтвердили загибель в Ізраїлі двох українок