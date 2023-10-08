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Польща готова евакуювати своїх громадян з Ізраїлю, а Болгарія вже вивезла майже сотню співвітчизників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Польща провела необхідну підготовку для того, щоб у будь-який момент евакуювати з Ізраїлю своїх громадян, повідомляє УНН з посиланням на заяви польських політиків.

Заступник глави МЗС Павло Яблонський в інтерв'ю RMF FM заявив, що перший літак для евакуації прибуває до Ізраїлю рано ввечері за місцевим вечором. Поляків заберуть з аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві.

Глава Міноборони Маріуш Блащак уточнив, що "підготовка дуже просунута - є відповідні згоди і ми можемо очікувати, що два літаки з-1300 Hercules в будь-який момент злетять, щоб забрати наших громадян в Ізраїль".

Влада Польщі повідомила, що за їхньою інформацією близько 200 польських туристів потребують евакуації з Ізраїлю, серед них є діти.

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Додамо

Влада Болгарії на урядовому літаку вже евакуювала з Ізраїлю на батьківщину близько своїх 90 громадян.

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