Польша готова эвакуировать своих граждан из Израиля, а Болгария уже вывезла почти сотню соотечественников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Польша провела необходимую подготовку для того, чтобы в любой момент эвакуировать из Израиля своих граждан, сообщает УНН со ссылкой на заявления польских политиков.
Заместитель главы МИД Павел Яблоньский в интервью RMF FM заявил, что первый самолет для эвакуации пребывает в Израиль ранним вечером по местному вечеру. Поляков заберут из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Глава Минобороны Мариуш Блащак уточнил, что "подготовка очень продвинута - есть соответствующие согласия и мы можем ожидать, что два самолета С-1300 Hercules в любой момент взлетят, чтобы забрать наших граждан в Израиль".
Власти Польши сообщили, что по их информации около 200 польских туристов нуждаются в эвакуации из Израиля, среди них есть дети.
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Власти Болгарии на правительственном самолете уже эвакуировали из Израиля на родину около своих 90 граждан.
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