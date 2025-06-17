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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
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Половина боїв - на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень, половина з яких припала на Покровський та Північно-Слобожанський напрямки. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Половина боїв - на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках: карта від Генштабу

Половина зі 186 боїв на фронті сталася минулої доби на Покровському та  Північно-Слобожанському (з'явився на тлі активізації ворога на прикордонні Сумщини) і Курському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

 Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень

- повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів-камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника", - сказано у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Окрім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Греківка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та знищили десятки одиниць техніки17.06.25, 08:00 • 2908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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