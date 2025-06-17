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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Половина боев - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 570 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений, половина из которых пришлась на Покровское и Северо-Слобожанское направления. Враг нанес ракетные и авиационные удары по Украине.

Половина боев - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях: карта от Генштаба

Половина из 186 боев на фронте произошла за прошедшие сутки на Покровском, Северо-Слобожанском (появился на фоне активизации врага на приграничье Сумщины) и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений

- сообщил Генштаб.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и совершили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 96 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один другой важный объект противника", - сказано в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, а также совершил 225 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Довгенького и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Грековка, Редкодуб и Колодязи.

На Сиверском направлении в районе Григоровки противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Горихово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили десятки единиц техники17.06.25, 08:00 • 2736 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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