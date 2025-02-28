Політичний тиск через НАБУ? Захисник Комарницького про безпідставні звинувачення
Київ • УНН
Захисник Дениса Комарницького заявляє про безпідставність звинувачень з боку НАБУ та системну кампанію тиску. Адвокат Тетяна Гончарюк спростовує інформацію про розшук її клієнта та вказує на процесуальні порушення.
Адвокат Тетяна Гончарюк заявила, що протиправне переслідування її клієнта, ексдепутата Київради Дениса Комарницького, з боку Національного антикорупційного бюро (НАБУ) триває. Про це повідомляє "Ділова столиця", пише УНН.
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За її словами, останні інсинуації, поширені через телеграм-канали НАБУ, є частиною системної кампанії тиску та незаконного переслідування.
Інформація, яка була поширена через телеграм-канали, є маніпуляцією та безпідставними звинуваченнями. Вона не має жодного відношення до мого клієнта. Слідство наразі не надало жодних доказів, які підтверджували б оприлюднені звинувачення. Це ще один фейк, за допомогою якого намагаються заглушити громадянську активність і погляди Комарницького. Пресконференції керівництва НАБУ, на яких публічно оголосили мого клієнта в розшук, хоча юридично та фактично він у ньому не перебував, а також численні процесуальні порушення — є критерієм, що може свідчити виключно про упередженість та необ’єктивність слідства,
Тетяна Гончарюк зазначила, що ймовірною метою цих маніпуляцій може бути дискредитація Комарницького через його адвокатську діяльність. На думку адвоката, правоохоронні органи всіляко намагаються створити та нав’язати образ "негативного персонажа" в суспільному сприйнятті.
Як зазначалося, адвокат неодноразово зверталася до правоохоронних органів, запитуючи про можливі процесуальні дії щодо Комарницького, і офіційно повідомила НАБУ та САП про відсутність викликів Комарницького чи вручення йому документів.