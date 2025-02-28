Політичний тиск через НАБУ? Захисник Комарницького про безпідставні звинувачення

Адвокат Тетяна Гончарюк заявила, що протиправне переслідування її клієнта, ексдепутата Київради Дениса Комарницького, з боку Національного антикорупційного бюро (НАБУ) триває. Про це повідомляє "Ділова столиця", пише УНН.

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За її словами, останні інсинуації, поширені через телеграм-канали НАБУ, є частиною системної кампанії тиску та незаконного переслідування.

Інформація, яка була поширена через телеграм-канали, є маніпуляцією та безпідставними звинуваченнями. Вона не має жодного відношення до мого клієнта. Слідство наразі не надало жодних доказів, які підтверджували б оприлюднені звинувачення. Це ще один фейк, за допомогою якого намагаються заглушити громадянську активність і погляди Комарницького. Пресконференції керівництва НАБУ, на яких публічно оголосили мого клієнта в розшук, хоча юридично та фактично він у ньому не перебував, а також численні процесуальні порушення — є критерієм, що може свідчити виключно про упередженість та необ’єктивність слідства,