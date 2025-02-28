Политическое давление через НАБУ? Защитник Комарницкого о безосновательных обвинениях
Киев • УНН
Защитник Дениса Комарницкого заявляет о безосновательности обвинений со стороны НАБУ и системной кампании давления. Адвокат Татьяна Гончарюк опровергает информацию о розыске ее клиента и указывает на процессуальные нарушения.
Адвокат Татьяна Гончарюк заявила, что противоправное преследование ее клиента, экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, с стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) продолжается. Об этом сообщает «Деловая столица», пишет УНН.
Детали
По ее словам, последние инсинуации, распространенные через телеграм-каналы НАБУ, являются частью системной кампании давления и незаконного преследования.
Информация, которая была распространена через телеграмм-каналы, является манипуляцией и безосновательными обвинениями. Она не имеет никакого отношения к моему клиенту. Следствие пока не предоставило никаких доказательств, которые подтверждали бы обнародованные обвинения. Это еще один фейк, с помощью которого пытаются заглушить гражданскую активность и взгляды Комарницкого. Пресс-конференции руководства НАБУ, на которых публично объявили моего клиента в розыск, хотя юридически и фактически он в нем не находился, а также многочисленные процессуальные нарушения - являются критерием, который может свидетельствовать исключительно о предвзятости и необъективности следствия,
Татьяна Гончарюк отметила, что вероятной целью этих манипуляций может быть дискредитация Комарницкого из-за его адвокатской деятельности. По мнению адвоката, правоохранительные органы всячески пытаются создать и навязать образ «негативного персонажа» в общественном восприятии.
Как отмечалось, адвокат неоднократно обращалась к правоохранительным органам, спрашивая о возможных процессуальных действиях в отношении Комарницкого, и официально сообщила НАБУ и САП об отсутствии вызовов Комарницкого или вручения ему документов.