"Політичні лідери можуть обрати сильніший шлях": Зеленський закликав зміцнити відносини України та США

Президент Володимир Зеленський виступає за зміцнення відносин між Україною та США. Про це він заявив під час виступу у Hudson Institute, інформує УНН.

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За словами глави держави, він дуже хоче, щоб наші відносини - між Україною та Америкою, а також з усіма іншими нашими партнерами - були "міцними, справді дружніми й без непорозумінь".

Без сильної Америки, якій не байдуже, що відбувається у світі, світ однозначно був би гіршим. Цими днями люди запитують, чому Україна говорить зі світом більш відкрито і прямо. Відповідь проста. Ми хочемо, щоб нас розуміли - суспільства, народи, якомога більше людей. Коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях - той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України провести тристоронні переговори із США та росією "в будь-який день, хоч завтра".

Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський