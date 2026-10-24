"Політичні лідери можуть обрати сильніший шлях": Зеленський закликав зміцнити відносини України та США
Київ • УНН
Зеленський заявив, що прагне міцних і дружніх відносин України зі США та партнерами. Він наголосив, що Україні потрібен мир.
Президент Володимир Зеленський виступає за зміцнення відносин між Україною та США. Про це він заявив під час виступу у Hudson Institute, інформує УНН.
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За словами глави держави, він дуже хоче, щоб наші відносини - між Україною та Америкою, а також з усіма іншими нашими партнерами - були "міцними, справді дружніми й без непорозумінь".
Без сильної Америки, якій не байдуже, що відбувається у світі, світ однозначно був би гіршим. Цими днями люди запитують, чому Україна говорить зі світом більш відкрито і прямо. Відповідь проста. Ми хочемо, щоб нас розуміли - суспільства, народи, якомога більше людей. Коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях - той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України провести тристоронні переговори із США та росією "в будь-який день, хоч завтра".
Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський22.10.26, 23:13 • 3646 переглядiв