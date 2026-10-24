"Политические лидеры могут выбрать более сильный путь": Зеленский призвал укрепить отношения Украины и США

Президент Владимир Зеленский выступает за укрепление отношений между Украиной и США. Об этом он заявил во время выступления в Hudson Institute, сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, он очень хочет, чтобы наши отношения — между Украиной и Америкой, а также со всеми другими нашими партнёрами — были "крепкими, действительно дружескими и без недопонимания".

Без сильной Америки, которой небезразлично происходящее в мире, мир однозначно был бы хуже. В эти дни люди спрашивают, почему Украина говорит с миром более открыто и прямо. Ответ прост. Мы хотим, чтобы нас понимали — общества, народы, как можно больше людей. Когда люди понимают, что на самом деле происходит, политические лидеры могут выбрать более сильный путь — тот, который действительно может приблизить мир. А мира мы хотим превыше всего — резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины провести трёхсторонние переговоры с США и Россией "в любой день, хоть завтра".

Украина готова к переговорам на саммите G20, но сигналов от США ещё не получала — Зеленский