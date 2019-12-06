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Політв’язня Якименка змусили спростувати інформацію про порушення його прав – Денісова

Політв’язня Якименка змусили спростувати інформацію про порушення його прав – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українського політв’язня Володимира Якименко, якого утримують в колонії Російської Федерації, змусили підписати документ, у якому вказується, що викладені факти порушення його прав не відповідають дійсності. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“5 грудня 2019 року до Володимира приїздив прокурор Саратовської області з метою перевірки дотримання прав засудженого. Однак, замість всебічного вивчення обставин порушення прав нашого співгромадянина, прокурор змусив його підписати документ, в якому вказується, що раніше викладені ним факти порушення прав не відповідають дійсності”, — написала Людмила Денісова.

Також вона додала, що співробітник правоохоронних органів погрожував Володимиру Якименко новим обвинуваченням у вчиненні злочину через його звернення до омбудсмена.

Людмила Денісова зазначила, що така реакція сталась через її звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової через психологічний тиск та порушення прав Володимира Якименка.

У зв’язку з цим омбудсмен звернулась до Тетяни Москалькової і закликала її невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України і сприяти у забезпеченні належних умов утримання і безпеки засудженого громадянина України.

Також Людмила Денісова закликала комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітера Маурера сприяти візитам представників міжнародних гуманітарних організацій, а також представників делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Російській Федерації до Володимира Якименка з метою здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу стану забезпечення його прав та стану здоров’я.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що стан політв’язня Якименка погіршився.

Як повідомляв УНН, Володимир Якименко був активістом “автомайдану”, якого у 2017 році затримали російські силовики під час перетину адмінмежі з окупованим Кримом. Його звинуватили у транспортуванні наркотиків і вимагати зізнатись у скоєному. Згодом підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив його до п’ятнадцяти з половиною років колонії та відправив до Саратовської області в місто Пугачов.

Українські Національні Новини

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