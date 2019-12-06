Політв’язня Якименка змусили спростувати інформацію про порушення його прав – Денісова

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українського політв’язня Володимира Якименко, якого утримують в колонії Російської Федерації, змусили підписати документ, у якому вказується, що викладені факти порушення його прав не відповідають дійсності. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.