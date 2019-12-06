Политзаключенного Якименко заставили опровергнуть информацию о нарушении его прав - Денисова

"5 декабря 2019 года к Владимиру приезжал прокурор Саратовской области с целью проверки соблюдения прав осужденного. Однако, вместо всестороннего изучения обстоятельств нарушения прав нашего соотечественника, прокурор заставил его подписать документ, в котором указывается, что ранее изложенные им факты нарушения прав не соответствуют действительности", - написала Людмила Денисова.

Также она добавила, что сотрудник правоохранительных органов угрожал Владимиру Якименко новым обвинением в совершении преступления за его обращение к омбудсмену.

Людмила Денисова отметила, что такая реакция произошла из-за ее обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой из-за психологического давления и нарушения прав Владимира Якименко.

В связи с этим омбудсмен обратилась к Татьяне Москальковой и призвала ее безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины и содействие в обеспечении надлежащих условий содержания и безопасности осужденного гражданина Украины.

Также Людмила Денисова призвала комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и Президента Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера способствовать визитам представителей международных гуманитарных организаций, а также представителей делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации к Владимиру Якименко с целью осуществления беспристрастного и объективного мониторинга состояния обеспечения его прав и состояния здоровья.

Напомним, 4 декабря стало известно, что состояние политзаключенного Якименко ухудшилось.

Как сообщал УНН, Владимир Якименко был активистом "автомайдана", которого в 2017 году задержали российские силовики во время пересечения адмичерты с оккупированным Крымом. Его обвинили в транспортировке наркотиков и требовали признаться в содеянном. Впоследствии подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал ему пятнадцать с половиной лет колонии и отправил в Саратовскую область в город Пугачев.