Політв'язень Шумков сьогодні повернеться до України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Український політв'язень Олександр Шумков, який відбуває тюремний строк у виправній колонії №4 у Тверській області, незабаром перетне українсько-російський кордон. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
“Рідні Олександра Шумкова та представник Офісу Уповноваженого Ігор Мазур вже очікують його на пункті пропуску "Бачівськ". Скоро він перетне українсько-російський кордон”, - зазначила Денісова.
Згодом Ігор Мазур уточнив, що Олександр орієнтовно за годину "має вже бути на українській землі".
Раніше УНН повідомляв, що український політв'язень Олександр Шумков, який відбуває тюремний строк у виправній колонії №4 у Тверській області, 24 грудня звільниться.
Зазначимо, що Олександр Шумков служив у ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 він не повернувся після служби додому, а у вересні його виявили в російському СІЗО. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації «Правий сектор». У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму.
Протягом періоду перебування в місцях позбавлення волі неодноразово повідомлялося про знущання, побиття та погрози вбивством незаконно засудженому українцю Олександру Шумкову.
Додамо, що омбудсмен Людмила Денісова раніше відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.