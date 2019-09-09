Поліція затримала чоловіка, що бив ножем собаку на очах у дітей

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який знущався над власною собакою. За жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.