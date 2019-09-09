Поліція затримала чоловіка, що бив ножем собаку на очах у дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який знущався над власною собакою. За жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
“8 вересня до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції надійшло повідомлення, що на очах дітей п’яний чоловік побив собаку, а потім вдарив її ножем”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що очевидці злочину одразу звернулися до поліції. Правоохоронці встановили та затримали 46-річного дніпрянина, який знущався над твариною. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Затриманого доставили до відділення поліції та опитали. Він розповів, що це “його власна собака і вона йому набридла”. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ. Також на чоловіка складено адміністративний протокол за перебування в громадському місці у стані алкогольного сп’яніння.
Інформація щодо подальшої долі собаки не надається.
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“Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про будь-які випадки жорстокого поводження з тваринами, особливо якщо ви стали свідком злочину. Ваші свідчення допоможуть притягнути до відповідальності злочинців”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, суд у Києві залишив під вартою чоловіка, який знущався над котом.