Полиция задержала мужчину, бившего ножом собаку на глазах у детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полиция задержала мужчину, который издевался над собственной собакой. За жестокое обращение с животным мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
“8 сентября в Амур-Нижнеднепровский отделения полиции поступило сообщение, что на глазах детей пьяный мужчина избил собаку, а потом ударил ее ножом”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что очевидцы преступления сразу обратились в полицию. Правоохранители установили и задержали 46-летнего днепрянин, который издевался над животным. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанного доставили в отделение полиции и допросили. Он рассказал, что это “его собственная собака и она ему надоела”. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК. Также на мужчину составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Информация касательно последующей судьбы собаки не предоставляется.
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“Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать о любых случаях жестокого обращения с животными, особенно если вы стали свидетелем преступления. Ваши показания помогут привлечь к ответственности преступников”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, суд в Киеве оставил под стражей человека, который издевался над котом.