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Суд у Києві залишив під вартою чоловіка, який знущався над котом

Суд у Києві залишив під вартою чоловіка, який знущався над котом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою чоловіка, який знущався над котом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Як повідомляється, 32-річний киянин у дворі свого будинку підвісив на дереві кота та жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму. Випадкові свідки події зняли дії чоловіка на відео та викликали правоохоронців.

Голосіївський райсуд столиці визнав зловмисника винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.299 КК України та призначив покарання у вигляді 6 місяців арешту, що є максимально суворим покаранням.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила суд пом’якшити обвинуваченому покарання. Крім того, адвокат та обвинувачений заявили клопотання про звільнення останнього від покарання на підставі Закону України "Про амністію у 2016 році".

Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Голосіївського районного суду, а також відмовив стороні захисту у звільненні обвинуваченого від покарання на підставі акту амністії.

Як повідомляв УНН, чоловіка на Львівщині судитимуть за знущання над собакою.

Українські Національні Новини

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