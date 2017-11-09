Суд в Киеве оставил под стражей человека, который издевался над котом

Как сообщается, 32-летний киевлянин во дворе своего дома подвесил на дереве кота и жестоко избил его резиновым шлангом, причинив животному множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму. Случайные свидетели происшествия сняли действия мужчины на видео и вызвали полицию.

Голосеевский райсуд столицы признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины и назначил наказание в виде 6 месяцев ареста, что максимально строгим наказанием.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, в которой просила суд смягчить обвиняемому наказания. Кроме того, адвокат и обвиняемый заявили ходатайство об освобождении последнего от наказания на основании Закона Украины "Об амнистии в 2016 году".

Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Голосеевского районного суда, а также отказал стороне защиты в освобождении обвиняемого от наказания на основании акта амнистии.

Как сообщал УНН, мужчины во Львовской области будут судить за издевательства над собакой.