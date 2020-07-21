Поліція через соцмережі веде переговори з чоловіком, який захопив людей у Луцьку - очевидець
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Правоохоронці у Луцьку через соцмережі ведуть переговори з чоловіком, який захопив заручників в автобусі у центрі Луцька. Про це в ефірі телеканалу Zik сказав очевидець подій Максим Шушко, передає УНН.
"Працівників правоохоронних органів дуже багато... Кажуть, що ведуть переговори з людиною, яка взяла заручників у автобусі, і каже, що зараз ведуть з ним переговори через соціальні мережі", - сказав чоловік.
З його слів, місцеві правоохоронці також перекрили рух та огородили місце події.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
За даними правоохоронців, в автобусі, який сьогодні зранку захопив невідомий з вибухівкою та зброєю у центрі Луцька, перебуває близько 20 заручників.
За інформацією МВС, особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.