Полиция через соцсети ведет переговоры с мужчиной, который захватил людей в Луцке - очевидец
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Правоохранители в Луцке через соцсети ведут переговоры с мужчиной, который захватил заложников в автобусе в центре Луцка. Об этом в эфире телеканала Zik сказал очевидец событий Максим Шушко, передает УНН.
"Работников правоохранительных органов очень много... Говорят, что ведут переговоры с человеком, который взял заложников в автобусе, и говорит, что сейчас ведут с ним переговоры через социальные сети", - сказал мужчина.
По его словам, местные правоохранители также перекрыли движение и огородили место происшествия.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
По данным правоохранителей, в автобусе, который сегодня утром захватил неизвестный со взрывчаткой и оружием в центре Луцка, находится около 20 заложников.
По информации МВД, человек, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию и представился именем Максим Плохой.