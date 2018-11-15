Поліція ще не вручала підозри за розпилення газу у таращанській школі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліція ще не вручала підозри 15-річному учню, який розпилив перцевий газ в одній із шкіл міста Тараща Київської області, внаслідок чого до лікарні потрапило 18 школярів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Київській області.
"Підозра ще не вручалася, тривають експертизи, справа розслідується за фактом вчинення хуліганських дій", - сказали у поліції.
Нагадаємо, в одному з навчальних закладів міста Тараща у Київській області учень розпилив перцевий газ.
Поліція відкрила справу і кваліфікувала як хуліганство факт розпилення учнем перцевого газу у школі міста Тараща.
Згодом усіх дітей, які постраждали від розпилення газу на Київщині, відпустили додому.
Відзначимо, що за останній рік в Україні зафіксована низка інцидентів із розпиленням газу. Більшість із них мала місце саме у школах.
Так, у вересні у результаті розпилення газу із балончика у школі у Запоріжжі 28 дітей звернулися до лікарні та знаходяться під наглядом медичних працівників.
А у Черкасах невідомий розпилив газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії у гуртожитку місцевого ліцею. З гуртожитку було проведено евакуацію 20 людей.