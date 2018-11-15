Поліція ще не вручала підозри за розпилення газу у таращанській школі

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліція ще не вручала підозри 15-річному учню, який розпилив перцевий газ в одній із шкіл міста Тараща Київської області, внаслідок чого до лікарні потрапило 18 школярів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Київській області.