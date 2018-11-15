Полиция еще не вручала подозрения за распыление газа в таращанской школе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция еще не вручала подозрение 15-летнем ученику, который распылил перцовый газ в одной из школ города Тараща Киевской области, в результате чего в больницу попали 18 школьников. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Киевской области.
"Подозрение еще не вручалась, продолжаются экспертизы, дело расследуется по факту совершения хулиганских действий", - сказали в полиции.
Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща в Киевской области ученик распылил перцовый газ.
Полиция открыла дело и квалифицировала как хулиганство факт распыления учеником перечного газа в школе города Тараща.
Позже всех детей, пострадавших от распыления газа в Киевской области, отпустили домой.
Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.
Так, в сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.
А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.