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Поліція провела профілактичну бесіду з учасниками масових акцій у Києві

Київ • УНН

 • 7750 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Співробітники поліції провели профілактичну бесіду щодо правил поведінки під час масових заходів із близько 100 активістами, які вчора були доставлені до Печерського районного управління столичної поліції. Про це УНН повідомили прес-службі райуправління.

"Вчора до райуправління було доставлено близько 100 громадян для встановлення їхніх анкетних даних, проведено профілактичну бесіду і відпущено", - сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, 13 квітня 2018 року у Києві під час сутички біля пам'ятника Ватутіну в Києві літня жінка отримала опік очей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З-під Лаври до столичної поліції доставили близько сотні осіб

Нагадаємо, співробітники поліції не зафіксували порушень правопорядку під час маршу УПА у Києві.

Українські Національні Новини

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