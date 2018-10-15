Поліція провела профілактичну бесіду з учасниками масових акцій у Києві

"Вчора до райуправління було доставлено близько 100 громадян для встановлення їхніх анкетних даних, проведено профілактичну бесіду і відпущено", - сказали у поліції.



Як повідомляв УНН, 13 квітня 2018 року у Києві під час сутички біля пам'ятника Ватутіну в Києві літня жінка отримала опік очей.



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Нагадаємо, співробітники поліції не зафіксували порушень правопорядку під час маршу УПА у Києві.



