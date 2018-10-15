Полиция провела профилактическую беседу с участниками массовых акций в Киеве

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 57780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115768 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123759 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163345 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151220 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139683 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130008 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Полиция провела профилактическую беседу с участниками массовых акций в Киеве

Полиция провела профилактическую беседу с участниками массовых акций в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения во время массовых мероприятий с около 100 активистами, которые вчера были доставлены в Печерское районное управление столичной полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе райуправления.

"Вчера в райуправление было доставлено около 100 граждан для установления их личных данных, проведена профилактическая беседа и отпущено", - сказали в полиции.

Как сообщал УНН, 13 апреля 2018 года в Киеве во время схватки у памятника Ватутину в Киеве пожилая женщина получила ожог глаз.

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Напомним, сотрудники полиции не зафиксировали нарушений правопорядка во время марша УПА в Киеве.

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