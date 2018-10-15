Полиция провела профилактическую беседу с участниками массовых акций в Киеве

"Вчера в райуправление было доставлено около 100 граждан для установления их личных данных, проведена профилактическая беседа и отпущено", - сказали в полиции.



Как сообщал УНН, 13 апреля 2018 года в Киеве во время схватки у памятника Ватутину в Киеве пожилая женщина получила ожог глаз.



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Напомним, сотрудники полиции не зафиксировали нарушений правопорядка во время марша УПА в Киеве.



