Поліція попросила українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях: на що звертати увагу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Правоохоронці попросили українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Зокрема, особливу увагу варто звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.
Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", — ідеться у повідомленні.
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Окрім того, усіх цивільних громадян закликали не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
Раніше голова Національної поліції підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.
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