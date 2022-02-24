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Поліція попросила українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях: на що звертати увагу

Поліція попросила українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях: на що звертати увагу

Київ • УНН

 • 112699 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Правоохоронці попросили українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Зокрема, особливу увагу варто звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата

"У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, усіх цивільних громадян закликали не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Раніше голова Національної поліції підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

У низці міст України з ранку було чутно вибухи. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

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