Полиция попросила украинцев сообщать о подозрительных людях на улицах: на что обращать внимание
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Правоохранители попросили украинцев сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание стоит обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок.
Вместе с тем правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным людям и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных людях с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", — говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, всех гражданских людей призвали не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
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Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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