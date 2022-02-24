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Полиция попросила украинцев сообщать о подозрительных людях на улицах: на что обращать внимание

Полиция попросила украинцев сообщать о подозрительных людях на улицах: на что обращать внимание

Киев • УНН

 • 112696 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Правоохранители попросили украинцев сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание стоит обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок.

Вместе с тем правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным людям и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных людях с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, всех гражданских людей призвали не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Ранее глава Национальной полиции поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге.

Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

В ряде городов Украины с утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

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