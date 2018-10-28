Поліція перевіряє інформацію щодо пошкодження основи майбутнього пам'ятника воїнам у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про пошкодження каменю, закладеного під майбутній Монумент доблесті українських воїнів. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Львівській області.
“До нас із заявою ніхто не звертався. Інформацію отримали зі соцмереж. Зараз проводимо перевірку”, — сказали у поліції.
Нагадємо, у Харківській області вандали пошкодили стелу меморіала загиблим у Другій світовій війні. У поліції повідомили, що вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цієї події.
Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.