Полиция проверяет информацию о повреждении основы будущего памятника воинам во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Полиция проверяет информацию о повреждении камня, заложенного под будущий Монумент доблести украинских воинов. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.
“К нам с заявлением никто не обращался. Информацию получили из соцсетей. Сейчас проводим проверку”, — сказали в полиции.
Напоминаем, в Харьковской области вандалы повредили стелу мемориала погибшим во Второй мировой войне. В полиции сообщили, что принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому событию.
Как сообщал УНН, немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.