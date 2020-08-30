Поліція опублікувала фото чоловіків, яких розшукують за організацію підпалу автівки журналістів "Схем"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми". Про це у Facebook написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН.
"Розшукуємо двох "джентельменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом. Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їх діяльність у складі організованої злочинної групи. Журналістам не буде складно встановити, до яких груп відносилися ці чоловіки, в яких акціях вони приймали участь, і які "ЗМІ" дуже активно висвітлювали їх діяльність", - написав правоохоронець.
Він також оприлюднив фото і прізвища розшукуваних, а також зазначив, що правоохоронці наразі встановлюють замовників злочину.
"Це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - додав Нєбитов.
Нагадаємо, у п’ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань “Схеми” запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.
Минулого тижня стало відомо, що в Броварах під Києвом спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.
Правоохоронці за цим фактом почали кримінальне провадження.