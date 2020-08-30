Полиция опубликовала фото мужчин, разыскиваемых за организацию поджога автомобиля журналистов "Схем"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Об этом в Facebook написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам не составит труда установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие, и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность", - написал правоохранитель.
Он также обнародовал фото и фамилии разыскиваемых, а также отметил, что правоохранители сейчас устанавливают заказчиков преступления.
"Это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.
Напомним, в пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.
На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.
Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.