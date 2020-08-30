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Полиция опубликовала фото мужчин, разыскиваемых за организацию поджога автомобиля журналистов "Схем"

Киев • УНН

 • 15857 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Об этом в Facebook написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Полиция опубликовала фото мужчин, разыскиваемых за организацию поджога автомобиля журналистов "Схем"

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест!!! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам не составит труда установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие, и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность", - написал правоохранитель.

Он также обнародовал фото и фамилии разыскиваемых, а также отметил, что правоохранители сейчас устанавливают заказчиков преступления.

"Это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.

Напомним, в пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.

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